Leicht verknautscht

Letztens habe ich im Gasthaus kurz die Fassung verloren, als eine gute Freundin mir sagte, dass meine Kolumne, ja genau, die, die Sie jetzt gerade lesen, zu oft davon erzählt, dass ich faul auf der Couch liege, mein Gewicht nicht in den Griff kriege und meinen Garten verwildern lasse.

Ich sollte, fand meine Freundin, besser von den interessanteren Seiten meiner Existenz erzählen, statt an meinem Beispiel Frauenleben kleiner zu machen, als sie sind. Das saß.



Stimmt, ich erzähle hier gern von meinen Schwächen, weil ich glaube, dass ein entspannter Umgang mit der eigenen Unvollkommenheit in Wahrheit Stärke demonstriert. Ist halt mein Stil; wahrscheinlich sogar eine spezielle Form von Eitelkeit – dafür spricht, dass ich sie mir angewöhnt habe, weil ich dachte, dass es schon genügend Männer, z. B. Journalisten, gibt, die nicht müde werden, davon zu erzählen, wie geil sie sind und was für tolle Sachen sie und andere super Typen ständig erleben.



Meine Freundin stellte mein Posing infrage, und ich war erschrocken, weil ich nicht möchte, dass andere Frauen sich schwach oder klein fühlen, weil ich Späße über mein Dick- und Altwerden mache. Aber es ist okay, über seine Mandate nachdenken zu müssen, sogar, wenn man deswegen leicht verknautscht aus dem Gasthaus heimgeht. Frauen, gerade gute Freundinnen, sollen und dürfen uns verunsichern: alles Zeichen weiblicher Stärke.