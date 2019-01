Facebook

Mit Appetit betrachtet

Neuigkeiten aus der Gemüselade: Offenbar stellt die im industriellen Anbau übliche Inzucht Unschönes mit dem Kartoffelgenom an; chinesische Forscher haben herausgefunden, dass Erdäpfel an einer Krankheit leiden, der sie den Namen Kartoffeldepression gegeben haben. Als hätten Erdäpfel nicht schon genug zu leiden: Den meisten gelten sie nur in Primitivform der Pommes. Und dann immer diese Witze über ihr Äußeres, ich sage nur: Kartoffelgesicht.



Obwohl: Anscheinend sind nicht einmal mehr Vegetabilien (da schauen Sie, was mein Wörterbuch alles weiß!) vor dem grassierenden Schönheitswahn sicher. Jüngst las ich in einem Zeitungsartikel, dass die Schwarzwurzel jetzt ein Trendgemüse ist; den Autor plagte aber wohl eine tiefe Feindseligkeit gegen das Objekt seiner Betrachtungen, denn er merkte an: Ihn verblüffe die Karriere der Schwarzwurzel, wo die doch so unfassbar hässlich sei.