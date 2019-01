Facebook

Im Gang unseres Hauses hängt ein Foto, das ich sehr gern ansehe. Es zeigt meine Frau, zwei meiner Töchter, meinen jüngsten Sohn und mich. Die Aufnahme entstand in einem Salzburger Spezialatelier und spiegelt wider, wie eine Familie in der Pionierzeit der Fotografie abgebildet worden ist. Ich in der Mitte, in einem schweren Gehrock aus Samt und mit Zylinder, als Einziger auf einem mit Plüsch überzogenen Stuhl sitzend, die Hände auf dem silbernen Knauf eines Spazierstockes; um mich herum stehen Astrid, Antonia und Sophie, alle in wunderbaren spitzenbesetzten langen Kleidern und mit Hüten. Jakob, damals noch im Volksschulalter, auch mit Zylinder und Gehrock, legt seine linke Hand auf meine Schulter.

Wir hatten uns aus einem riesigen Fundus diese Kleidungsstücke ausgewählt.



Das Foto ist nicht in Farbe, sondern in dem für die damalige Zeit üblichen gelblich–bräunlichen Sepia-Ton gehalten. Auch der Fotograf versetzte sich ins 19. Jahrhundert zurück, schob den Apparat, auf Stativ und Rollen, einem bedrohlichen Ungeheuer gleichend, in die richtige Position. Kroch dann unter ein schwarzes Tuch und rief uns Befehle zu, tauchte wieder auf, sagte „Bitte recht freundlich!“ und hob den Deckel vom Verschluss, um ihn dann wieder mit einem zischenden Geräusch auf das Objektiv zu setzen.

Früher gab es im Atelier nur inszenierte Aufnahmen, aber sie waren für die Ewigkeit. Sie hingen gerahmt und unter Glas für Generationen an der Wand. Die Porträts der Urgroßeltern unserer Kinder hängen in unserem Speisezimmer an der Wand – und tun es hoffentlich noch viele Generationen.