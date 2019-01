Facebook

Versammelte Union der europanischen Europäer, vibrierenden Briten, konsternierten Kosmopoliten, düpierten Diplomaten, polierten Politiker und für alles bürgenden Bürger!

Es war eh klar, dass es so kommen würde, man hat zuletzt gar nicht mehr daran gezweifelt und ist dann doch traurig und aufgewühlt, dass es so kam. Insofern hat das gestrige Brexit-Endspiel mehr von einer griechischen Tragödie als von einem Shakespeare-Drama. Denn die Zwangsläufigkeit des Zusteuerns auf ein Unglück – oder doch mindestens auf einen elementaren Scherbenhaufen - kennen wir als Grundmotiv aus der Antike.

Das britische Volk will raus, man sollte nicht unbedingt mit einem zweiten Referendum daran rütteln. Man öffnete eine gefährliche Flanke, würde man wieder einmal bei einem EU-Thema „so lange abstimmen, bis das Ergebnis passt“. Da kann leicht der Schaden den Nutzen übersteigen, wer weiß das schon? Demagogen diverser Provenienz warten auf solche Anlässe, das ist so sicher wie das Amen im „GB“. Das Volk will also raus, aber seine gewählten Vertreter wollen den Austrittsvertrag nicht annehmen, und deshalb halten wir im Mutterland der Demokratie jetzt bei einer fatalen „Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass“-Pattsituation. Der vertragslose „hard Brexit“ mit gravierenden Nachteilen für Wirtschaft und Alltagsleben ist sehr wahrscheinlich geworden. Was noch bleibt, ist die Suchen nach dem „kleinsten gemeinsamen Schaden“ (Europaminister Gernot Blümel).

Als Spaltprodukt der misslingenden Spaltung nehmen wir erstaunt zur Kenntnis, dass alle EU-Mitglieder in einem Klub sitzen, aus dem es keinen gesichtswahrenden Austritt gibt. Ein Rad einfach zurückdrehen - das war noch nie angenehm. „Bis dass der Tod euch scheide“, diese Wendung müsste eigentlich im berühmten „Acquis communautaire“ stehen, jenem Papier also, das den gemeinsamen Rechtsbestand der Union beschreibt und das 1995 auch Grundlage für Österreichs Beitritt war.

Zuerst eingetreten in einen Klub, aus dem man nicht mehr rauskommt. Dann populistisch-plebiszitär votiert für einen Austritt, der zur Splitterbombe wird. Da möchte man den Briten doch die alte lateinische Weisheit entgegenrufen: „Quidquid agis....!“ - Frei übersetzt: „Was immer du tust, handle klug und denke es durch bis ans Ende.“ Vielleicht ist es manchmal gar nicht so blöd, einen Vertrag vorsichtshalber nicht zu unterschreiben, dessen Rechtsfolgen niemand genau kennt und der angeblich eh ganz harmlos ist. Ein Schelm, wer jetzt an den Uno-Migrationspakt denkt!

Einen gemeinschaftsfördernden Mittwoch wünscht Ihnen

Ernst Sittinger

