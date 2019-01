Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem neuen Jahr hat auch der EU-Wahlkampf begonnen. Wenn man zur selben Zeit mit einem Megaproblem wie dem Brexit klarkommen muss, ist das nicht gut. Bisher war es, auch durch tatkräftige Mithilfe des nun zu Ende gegangenen österreichischen Ratsvorsitzes, ganz gut gelungen, die 27 verbleibenden Mitgliedsstaaten vereint zu halten. Jetzt wird sich herausstellen, wie stark dieses Bündnis im Spannungsfeld der Fraktionen hält. Wie auch immer es in den nächsten Wochen weitergeht, es gilt, Fragen zu klären. Einmal abgesehen davon, dass man in der Phase der Ungewissheit von bilateralen Übereinkünften mit Großbritannien nur abraten kann, hat jeder Schritt weitreichende Konsequenzen.

Eine Verschiebung des Austrittstermins etwa: Am 26. Mai finden die EU-Wahlen statt, sollen die Briten bis dahin wahlkämpfen, ohne dann Abgeordnete zu haben? Oder sollen sich die übrigen Länder gleichzeitig mit der alten und der neuen Mandatsverteilung befassen (Österreich etwa hat nach dem Brexit 19 statt 18 Vertreter)?

Es gibt zahlreiche Szenarien, was nun passieren kann. Ein Misstrauensvotum gegen May soll heute schon stattfinden. Möglich ist ihr Rücktritt, Neuwahlen (die zum Referendum werden und rasch durchgeführt werden können), doch ein Referendum, ein chaotischer EU-Austritt – oder gar die (überaus unwahrscheinliche) Rücknahme des Brexits. Eine jüngst aufgetauchte Variante ist, dass man den Briten ein allerletztes Mal in der Backstop-Formulierung entgegenkommt und den Lagern damit eine Art Wahlmöglichkeit zwischen zwei Varianten bietet. Ziel ist, die Entscheidung in London zu belassen: Nur die Briten selbst können sagen, was sie nun eigentlich wollen. Schuhlöffel dafür wäre nicht der Austrittsvertrag – der definitiv nicht mehr angetastet wird –, wohl aber der „Beipacktext“, die rechtlich nicht verbindliche politische Erklärung.

Mantraartig wiederholen alle, dass man alles tun müsse, um einen harten Brexit zu verhindern. Voraussetzung ist, dass die Briten ihre aberwitzige Selbstzerstörungsmission beenden.