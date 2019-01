Facebook

Sie spendet für SOS-Kinderdörfer, fußmalende Künstler, die ihr vor Ostern und Weihnachten immer Billets schicken. Ob sie weiter für die Caritas spenden wird, überlegt sie sich ernsthaft. Was diese Frau empört? Dass der Caritas-Präsident zur Reform der Mindestsicherung sagte, wenn „eine Mutter ab dem dritten Kind dieses nur mit 1,43 Euro pro Tag ernähren, kleiden und ihm Wohnraum bieten soll, hat das mit Gerechtigkeit nichts zu tun“. Da unterscheide er sich nicht mehr von Populisten mit ihren Viertelwahrheiten. Wobei 1,43 Euro pro Tag nicht einmal mehr eine Viertelwahrheit sei, sondern aufgrund der gesamten Unterstützungsleistungen für Familien einfach nur mehr eine „böse Verzerrung“. Was ich ihr antwortete? Dass Verkürzungen oft nötig sind, um gehört zu werden. Dass manche deshalb auch mit dem Güllewagen über rote Teppiche fahren, um mit ihrer Kritik nicht unterzugehen. Oft seien Vergleiche aber passend – wie der Hinweis der Caritas, niemand käme auf die Idee, für die Versorgung eines Beinbruchs um Spenden zu bitten. Beim schwierigsten Wegstück, beim Sterben in Hospizen, sei dies aber nötig und müsse schnellstens geändert werden. Eine Forderung, der sie zustimmte.

Ob sie jetzt weiter spenden wird? Sie wisse es nicht, sagte sie und fragte: „Und Sie?“ Mein Dauerauftrag für benachteiligte Kinder, antwortete ich, könne doch nicht von der populistischen Äußerung eines Interessenvertreters abhängig sein.

Wie meinte Kardinal Schönborn? Ein Caritas-Präsident, der nicht manchen auf die Nerven gehe, wäre nicht gut. Ja, Vertreter der Caritas, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer müssen auf die Nerven gehen. Sie vertreten die Interessen ihrer Gruppen, blenden andere aus. Auf ein Podest moralischer Unangreifbarkeit kann sich deshalb auch kein Interessenvertreter stellen. 1,43 Euro lassen grüßen.