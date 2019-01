Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aber Hallo, da wird der Mann im Mond aber ziemlich groß geschaut haben: Auf der bislang für den Menschen nicht sichtbaren Seite des Mondes ist nicht nur unlängst eine chinesische Raumsonde gelandet, nein, jetzt wächst dort oben, gut geschützt in einer Box, die erste Pflanze. Aber das ist erst der Auftakt, da kommt schon bald noch mehr. Kartoffeln und Ackerschmalwand vulgo Mausohrkresse stehen schon in den Startlöchern und auch ein paar Fliegen wurden mitgeschickt. Es dürfte am Erdtrabanten bald gesellig werden.