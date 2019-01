Facebook

Die Politik ist immer für Überraschungen gut. Aber es wäre schon eine besondere Ironie, würde Alexis Tsipras, der einst als größter Problembär in der EU galt, als in Berlin und Brüssel heute wohl-gelittener Premier am Ende akkurat über jenes Vorhaben stürzen, das ihm einen Ehrenplatz in den europäischen Geschichtsbüchern sichern würde.