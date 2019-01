Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Landtagssitzung am heutigen Dienstag wird das geplante neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz „dringlich“ debattiert.

Inhaltlich kommt diese Neufassung oft geäußerten Wünschen der steirischen Eltern entgegen. So sollen auch an den Randzeiten die Kinder betreut werden. Die Aufnahme in die Krippe soll künftig ab drei Tagen in der Woche möglich sein. Und: Buben und Mädchen, die noch nicht ganz drei Jahre alt sind, sollen ebenso einen Kindergartenplatz erhalten. Diese und weitere Änderungen stießen aber zuletzt auf breiten Widerstand. Aus Sicht der KPÖ würde nämlich „die Qualität der Betreuung gesenkt“ und der „Druck auf die Beschäftigten noch weiter erhöht“. Auch die FPÖ vermisst „Qualitätsverbesserungen“ im Entwurf – und vor allem „die Einführung eines Kopftuchverbotes und Festlegung entsprechender Sanktionen“. Die Grünen wiederum wollen ganz klar „keine flexible Früh- und Nachmittagsbetreuung bzw. Trennung zwischen Bildung und Betreuung“.



Schon anhand dieser Überschriften sieht man, wie nebensächlich ein Kopftuchverbot ist. Aber im Ernst: Die Kritik ist punktuell natürlich berechtigt – die große Mehrheit der Mütter und Väter will jedoch Lösungen, will flexiblere Betreuung anstelle der 100. Debatte, was am Gesetz nicht optimal ist.