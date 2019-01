Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von der Schiene auf die Straße, raus aus dem Erdöl, klimaneutral, regional, nachhaltig und enkelfit: So ist der Verkehr der Zukunft in den Broschüren und Sonntagsreden. Dauerstau, überfüllte Autobahnen, weiterhin wachsender Kraftfahrzeugbestand: So ist er in der heutigen Realität.