© APA/HANS PUNZ

Guten Morgen!

Werner Amon gestern nacht in der Zweier-ZiB: Der Steirer, VP-Vorsitzender im parlamentarischen BVT-Ausschuss, wirkt standfest, aber aufzuklären oder zu entkräften vermag er wenig. So bleibt der Eindruck selbstsicherer Abgebrühtheit, auch was seine Freundschaftsbeziehung in den Verfassungsschutz hinein betrifft. Amon moderiert und tut sie routiniert ab.