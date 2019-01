Facebook

Tiefschneebewohner und Hochlandinsassen!

Einschneidend Eingeschneite und Abgeschnittene!

Zweigeteiltes Land, zweigeteilte Leserschaft: Das verehrte Publikum aus Kärnten und Wien bitten wir um Verständnis für unsere intensive Schneeberichterstattung, die in diesen Tagen fallweise auch in unsere Morgenpost-Aktivitäten hereinschneit. Das, was man im Süden und Osten da und dort noch an weißer Pracht herbeisehnt, ist jedenfalls im Obersteirischen in spektakulärem Übermaß vorhanden: Vier Meter Neuschnee am Loser mit versunkener Seilbahn, bis zu zehn Meter an manchen exponierten Lagen der Nordalpen. Und kein Ende, so weit der Wetterbericht nach vorne schauen kann.

Das zugeschneite Land lässt, wie jede extreme Laune der Natur, das ganze Spektrum der menschlichen Eigenschaften herausapern: Da gibt es den wunderbaren Gemeinschaftssinn der meist ehrenamtlichen Helfer, die Solidarität der Nachbarn, den Zusammenhalt in eingeschneiten Dörfern. Es gibt aber auch den Egoismus mancher Autofahrer, die sich über Strassensperren hinwegsetzen. Und den Leichtsinn der Freizeitaktivisten, die den Naturraum noch immer als bloßes Vorzimmer des zivilisatorisch Geschützten betrachten – Rückholgarantie inklusive.

Der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer und sein Katastrophenreferent Schickhofer gaben gestern Abend beim Neujahrsempfang des Landes eindrucksvolle Erfahrungsberichte: Dass man an gesperrten Straßen künstliche Schneewände hochziehen muss, um Autofahrer am Durchfahren zu hindern. Dass man die höchste Lawinenwarnstufe auch deshalb ausrufen musste, um notfalls die Zwangsräumung von Hütten und Häusern anordnen zu können. Doch das Positive überwiegt: Dank, Hilfsbereitschaft, Pflichtgefühl.

So ist diese fast unwirklich weiße Landschaft auch eine Folie, auf der unsere Gesellschaft die ganze Bandbreite ihrer Leistungsfähigkeit abbildet, aber auch ihr Narrentum auslebt. Schön, dass wir uns im Ernstfall auf ein so starkes und funktionsfähiges Netz verlassen können. Dieser „Standortfaktor“ ist mit nichts aufzuwiegen – und das nicht nur „im Jahre Schnee“.

Einen Tag voll Hoffnung, Tatkraft und Zuversicht wünscht Ihnen

Ernst Sittinger

