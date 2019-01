In Syrien"Von der kurdenfeindlichen Regierung Erdogans Sicherheiten für die Kurdenmiliz zu erwarten, ist weltfremd"

Facebook

Mit dem Rückzug vom Rückzug aus Syrien versuchen die USA, eine vorschnelle Entscheidung zu korrigieren. Trumps Verrat an seinen kurdischen Verbündeten im Kampf gegen den IS und seine Kapitulation vor Erdogan, Assad und Putin ging selbst engsten Vertrauten zu weit und verprellte Israel, das ein Vorrücken des Irans an seine Grenze befürchtete.

Doch der Schaden ist angerichtet, das Vertrauen in den Bündnispartner USA verspielt, nicht nur in der Türkei, deren Präsident Trumps Gesandten John Bolton am Dienstag rüde abblitzen ließ. Dass US-Außenminister Mike Pompeo den Türken unterstellte, sie könnten die syrischen Kurden „abschlachten“, ist zwar ein diplomatischer Affront, nach historischen Erfahrungen aber nicht ganz aus der Luft gegriffen. Diese und ähnliche Äußerungen zeigen das tiefe Misstrauen, das in Washington Ankara gegenüber mittlerweile herrscht. Doch ausgerechnet von der kurdenfeindlichen Regierung des türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan Sicherheitsgarantien für die syrische Kurdenmiliz YPG zu verlangen, ist erschreckend weltfremd und ein Offenbarungseid der US-Außenpolitik, selbst wenn das Versprechen einer Gegenleistung im Spiel sein sollte. Der türkische Präsident hatte sich zu früh gefreut, als er Trump im Dezember den US-Rückzug aus Syrien am Telefon abtrotzte.

Kurzzeitig sah es zwar so aus, als hätte die türkische Armee nun freie Bahn, um die YPG „auszulöschen“ und weitere Teile Syriens zu besetzen – ein Propagandaerfolg, wie Erdogan ihn angesichts der türkischen Wirtschaftskrise vor den Kommunalwahlen im März benötigt. Er steht jetzt vor der Entscheidung, einen Blitzkrieg zu riskieren oder die Intervention abzusagen. US-Präsident Trump hat mit seiner Ad-hoc-Außenpolitik die Spannungen mit dem Nato-Partner Türkei verschärft, statt sie beizulegen. Es ist nicht erkennbar, wie der Konflikt gelöst werden kann. Beschämend aber ist das Schweigen der Europäer, die Syrien wegen der geographischen Nähe und der Flüchtlingsströme weit mehr angeht als die USA. Nur Frankreichs Präsident Macron hat sich zur Verteidigung der syrischen Kurden bekannt. Dabei würde sich eine prokurdische Position im Rahmen einer Syrien-Gesamtstrategie im Dialog mit Assads Schutzmacht Russland für die EU lohnen. Nicht nur wegen des Kampfes gegen den IS, den die Kurden so effektiv wie keine andere Militärtruppe führen. Das halbautonome syrische Kurdengebiet ist eine der wenigen unzerstörten Regionen im Land.

Die regierende linke Kurdenpartei PYD macht Fehler, aber sie garantiert eine halbwegs demokratische Selbstverwaltung, Frauen- und Minderheitenrechte, die im Nahen Osten ihresgleichen suchen. Deshalb lautet die Lehre aus dem Trump’schen Syrien-Chaos: Europa kann sich nicht länger hinter den USA verstecken und muss endlich eine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik entwerfen, auch mit einer gemeinsamen Armee.