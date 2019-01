Facebook

Gerade Prominente geben ihre Neujahrsvorsätze ja ungern preis, aber ein paar sind doch zu uns durchgesickert. Marcel Hirscher: „Ich will gegenüber meiner Konkurrenz nicht mehr so gemein sein, jeden Slalom zu gewinnen – Mikaela Shiffrin soll auch ein paar haben.“ Donald Trump: „Der Mauerbau an der mexikanischen Grenze war ein Fehler – 3144 Kilometer lange Minenfelder mit Selbstschussanlagen tun es auch!“ Heinz-Christian Strache: „Ich werde aufhören zu rauchen – wenn mein Hendrik so alt ist wie ich.“ Sebastian Kurz: „Ich öffne heuer die Balkanroute – einspurig, in südlicher Richtung!“ Karl-Heinz Grasser, der kürzlich Geburtstag feierte, schwört: „Ab jetzt nur noch ein echter Fuffzger!“