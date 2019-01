Facebook

Eigentlich gebührt Franck Ribéry auch der Dank des Volkes. Das Posting des Fußballstars vom vergoldeten Stück Fleisch und die folgenden von ihm veröffentlichten Geschmacklosigkeiten ermöglichen tiefe Einblicke in die Dekadenz einer (Luxus-) Welt, die dem Normalbürger verborgen bleibt. Diesmal wurde aber aufgrund des gewaltigen Echos enorme Breitenwirkung erzielt. Das Lokal, in dem der Franzose speiste, gehört übrigens einem weltweit bekannten Kultkoch, der sich gern in Mafia-Boss-Pose in Szene setzt. Das wirkt offenbar besonders anziehend, denn viele Stars gehen in seinen Restaurants ein und aus.