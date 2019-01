Facebook

Briefe sind im Normalfall nur an den Adressaten gerichtet, ihren Inhalt schützt das Briefgeheimnis. Der offene Brief ist so gesehen ein Widerspruch in sich. Die literarische Spezialform kombiniert die direkte, persönliche Anredeform eines Briefes mit dem unpersönlichen Publikum einer breiten Zeitungsleserschaft.