Nur wenige Schauspieler im deutschsprachigen Raum können so kaputt und fertig gefahren ausschauen wie er: Roeland Wiesnekker ist so etwas wie der personifizierte Problembrocken. Eine Eigenschaft, die ihm Rollen als Rachebengel, Systemopfer oder solche als Jähzornigen-Instanz auf den Leib schneidert. Im heutigen „Tatort: Weiter, immer weiter“ mit den Kölner Routiniers Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) mimt er Frank Lorenz. Einen kleinen Wachtmeister, der nach wie vor Streife fährt. Einer, der sich durch Aufmucken Aufstiegschancen genauso verbaut hat wie eine erfüllte Ehe. Einer, der aber nach wie vor für den Job brennt, Kommissar Schenki von der Polizeischule kennt und nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle, die aus dem Ruder gelaufen ist, weil ein Mann tot ist, an eine mafiöse Verschwörung glaubt.

Er nennt sich zärtlich zaudernd „Streifenhörnchen“ und mit den liebenswerten Tieren hat er gemein, dass sie auch gerne am Boden bleiben. In seinem Fall riecht das dann so: „Doppelkorn mit Kotze, der Duft vom Deutzer Bahnhof.“ So atmosphärisch dicht und scheinbar nah am echten Polizistenleben war der „Tatort“ lange nicht mehr. Über den schwachen, weil zu kunstvoll brüchigen Plot hielt der Milieu-Mief aber nicht hinweg.