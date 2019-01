Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es gibt nur wenige Forderungen, die so sehr mit der SPÖ verknüpft sind, wie jene nach einer Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das weiß auch die Chefin der Partei, Pamela Rendi-Wagner. Umso verwunderlicher war es, als sie in einem Interview erklärte, die Wirtschaftslage im Land sei so gut, dass schlicht nicht die richtige Zeit für eine solche Steuer sei. Eine der eigenen Kernforderungen so wegzuwischen, ist ein fatales Zeichen an jene Wähler, die genau dafür ihr Kreuzchen neben die SPÖ gesetzt haben.