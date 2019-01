Facebook

Duell in der Küche

Im Jänner nur Magerjoghurt und Pumpernickel. Im Jänner kein Alkohol. Im Jänner nur Eiweiß. Im Jänner kein Zucker. Nach Jahrzehnten umgehend verworfener Neujahrsfastenvorsätze habe ich mir diesmal vorgenommen, mir nichts mehr vorzunehmen. Aber sogar dieser Vorsatz ist bereits gebrochen, denn nach Lektüre mehrerer strenger Zeitungsartikel über jahresanfangsbedingten Diätwahn beschloss ich, statt zu fasten, das Jahr 2019 einer verantwortungsbewussten Ernährungsweise zu weihen – das lässt einen gewissen Handlungsspielraum.



Man muss sich aber eingestehen, dass Punschkrapfenfrühstücke auch in noch so vage ausformulierten Vernunfternährungsvorhaben eher nicht vorgesehen sind. Aber was soll ich machen: Der Punschkrapfen war da und auf Dauer ist meine Küche für uns beide, den Punschkrapfen und mich, eindeutig zu klein.



In Westernfilmen schreiten die Helden nach so einer Erkenntnis mit Schießgewehren zum Duell, in der eigenen Küche genügt eine Kuchengabel zur Überwältigung des Gegners, und jetzt möchte ich mich bitte über mich selbst beschweren dürfen, einerseits als Beitrag zur Jammerkultur unserer Tage, andererseits zur Illustration des Zwecks von Neujahrsvorsätzen: Sie führen einem die Sinnlosigkeit allen menschlichen Strebens vor Augen. Insofern hat eigentlich der Punschkrapfen das Duell in meiner Küche gewonnen.