Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ich habe ein paar Tage in Mallorca verbracht. Liebe Freunde haben uns aufgenommen und uns ein Zimmer und eine zauberhafte südwestseitige Terrasse geboten. Herrlich. Jede auch noch so kurze Reise ist ja mit Erkenntnissen verbunden, manche sind nicht unbedingt neu, manche schon. Im Folgenden eine kleine Auswahl dieser Tage.



Dass die meisten Flugpassagiere hartleibige Ignoranten sind, durfte ich wieder einmal erleben. Am Gate wurde gebeten, größeres Handgepäck kostenlos abzugeben, da die Maschine ausgebucht war. Nur gezählte sieben von rund 150 Reisenden trennten sich von ihren Binkeln, an Bord ging es dann zu wie in der indischen Eisenbahn. Bloß nicht aus Not, sondern aus individuellem Egoismus.



Dass es mir auch zum Jahreswechsel bei 18 Grad unter duftenden Pinien besser geht als bei null unter verschneiten Fichten, wusste ich auch schon. Und auch das milde Rauschen der Brandung höre ich lieber als das Scharren der Schneepflüge.



Neues habe ich über das Verhalten der Hauskatze (Felis silvestris catus) gelernt. Beim Appartement gab es einen Streuner, den die Freunde A. und M. Pablo nennen und in den Tagen ihrer Anwesenheit stets füttern. Saß er am Fertigfutter-Schalerl, ignorierte er meine Nähe. Hatte er einen Lammknochen bekommen, den er wie ein Leopard abschabte, fauchte Pablo, wann immer ich zu nahe kam. Merke: Auch Hauskatzen sind Raubtiere.



Eine weitere Novität stellten für mich mallorquinische Silvesterbräuche dar. Hierorts gab es dank Knallerei heuer einen Toten und Dutzende Verletzte. Ich hörte in Mallorcas Hauptstadt Palma kaum Böller, sah kaum Raketen. Dafür hatten viele Säckchen mit Weintrauben mit, von denen man bei jedem Schlag der Mitternachtsglocke eine isst. Dass daran einer erstickt ist, wäre mir nicht bekannt.