Der heutige Dreikönigstag, an dem unser Sohn Dominik im fernen Florida, wo er mit seiner Familie ein Jahr lang lebt, nach der spanischen Tradition seiner Frau mit Daniel und Lucia Bescherung feiert, ist für uns der Abschluss eines besonderen Festes.



Am Heiligen Abend war unsere jüngste Enkelin im zarten Alter von zehn Tagen erstmals dabei. Während des köstlichen veganen Essens, das unser Sohn Nikolaus in stundenlanger Arbeit unter tatkräftiger Mithilfe seiner Schwestern vorbereitet hatte (nur mehr ein kleiner Teil der Anwesenden scharte sich um die Fleischfondue-Töpfe), sollte Elena in der von meiner Frau frisch bezogenen und mit einer Fülle von weichen Decken ausgelegten großen Bauernwiege liegen. Vielleicht hätte sie das ja auch getan, wenn nicht die vielen Tanten und Onkel darum gewetteifert hätten, sie kurz halten zu dürfen. So ging die kleine Prinzessin, dem feierlichen Anlass entsprechend in einem roten Samtkleidchen mit passenden Schuhen und einer kecken Masche in den ungewöhnlich dichten schwarzen Haaren, von Arm zu Arm, wurde bewundert, gestreichelt und geküsst und ausgiebig in der Großfamilie willkommen geheißen.



Nach dem Essen legte sich der erschöpfte Koch, der freilich seit gut drei Jahrzehnten aus der gemütlichen Bettstatt herausgewachsen war, in die große Wiege, verlangte nach Baby und Zusatzdecke, bekam beides gereicht und widmete sich, die Nichte im Arm, einem wohlverdienten Nachmittagsschläfchen. (Richtige Köche kümmern sich schließlich nicht um den Abwasch.)



Als wir vor dem Besuch des Christkinds beratschlagten, in welche Kirche wir gehen wollten – wenn unsere Kinder unter dem Jahr säumige Christen sind, kommen sie doch zu den hohen Feiertagen der dringenden Bitte ihrer Mutter um einen gemeinsamen Messbesuch nach –, schlug Benedikt, unser rühriger Eventmanager, der mit den Details des liturgischen Jahres ungleich weniger vertraut ist als mit dem aktuellen profanen Veranstaltungskalender, vor: „Gehen wir doch in die Mitternachtsmette und machen wir dann durch bis zur Rorate. Irgendwo wird ja wohl ein cooles Übergangslokal offen sein.“

Sie erreichen den Autor unter:

g.hofmann-wellenhof@gmx.at