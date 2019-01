Facebook

"Die hohe Zeit ist lang vorüber“, befindet Rainhard Fendrich zu Beginn von Österreichs heimlicher Nationalhymne „I Am from Austria“. Von Ruhm und Glanz sei wenig über, heißt es da weiter, ehe die Frage folgt: „Wer ziagt no den Hut vor dir?“ Wenn Österreichs Skispringer dieser Tage, ihre Latten geschultert, durch das Schanzenareal stapfen, dann ist es nicht mehr da, dieses ehrfürchtige Aufblicken der Konkurrenz. So wie einst, als die Schlierenzauers, Morgensterns, Loitzls und Koflers im Kollektiv die Jagd nach Weiten nach Belieben dominierten.