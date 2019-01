Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Während andere am ersten Tag des neuen Jahres feiertäglichem Nichtstun frönten, wurde in den Ministerien eifrig gearbeitet. Zumindest in einem, in dem für Nachhaltigkeit und Tourismus. Die ministeriellen Öffentlichkeitsarbeiter der Ministerin tüftelten an einer frohen Botschaft, die sie dann um 15.28 Uhr durch das Netz schickten, damit auch alle erführen, was die Ministerin Elisabeth Köstinger zum Tag zu sagen hatte.