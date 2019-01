Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kim Jong-un hat sich in seiner Neujahrsansprache an die USA gewandt. Er sei bereit für ein zweites Treffen mit Präsident Donald Trump und für weitere Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm. Zugleich betonte er seinen Wunsch nach neuen Beziehungen zu den USA und Südkorea. Erstmals signalisierte er ein Atomwaffenmoratorium. Doch Kim verband die Handreichung mit mahnenden Worten: Sollten sich die Amerikaner nicht langsam bewegen und Sanktionen lockern, würde das Land einen „neuen Weg“ gehen. Was genau er meint, ließ Kim offen. Er warnte, seine Geduld falsch einzuschätzen.