Der junge Jänner gehört Janus, dem römischen Hüter der Schwelle mit den zwei Gesichtern. Ein Antlitz blickt summarisch zurück auf das, was war, das zweite schaut auf das Kommende und schärft seinen Blick durch die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Gewesenen. Das ist das Schöne an Schwellen. Sie rhythmisieren die Zeit und das Dasein und laden ein, die eine oder andere Anfrage an sich selbst zu stellen. Im Vokabular des Digitalen würde man von einer Aktualisierung sprechen, von einem Reset, Upload oder gar von einem Neustart. Man steigt ganz aus und fährt neu hoch.