Guten Morgen!

In vielen Häusern auf dem Land hängt an den Wänden noch immer ein schönes, gerahmtes Gedicht von Peter Rosegger. Es ist ein Text, an dem man früher achtlos und naserümpfend vorbeigegangen ist. Erst viel später wich der Kitschverdacht, den allein die maßlos verzierten Initialen wachgerufen hatten, und man erkannte die Gültigkeit der Verse. Es sind Wünsche zum Neuen Jahr, ein Appell an den Gemeinschaftssinn und an das gute, tugendhafte Leben.