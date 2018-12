Facebook

Zu Beginn der EU-Präsidentschaft hatte die Regierung den Mund offenbar zu voll genommen. Weder haben eine EU-Grenzsschutztruppe noch Anlandeplattformen in Afrika, geschweige denn eine EU-Digitalsteuer das Licht der Welt erblickt. Weil's europäisch nicht geht, will die Koalition die Digitalsteuer im Alleingang umsetzen. Bei der Klausur am 10. Jänner in Mauerbach werden erste Eckpunkte präsentiert.