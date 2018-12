Facebook

Sie verschieben Gewinne über Kontinente, setzen Regierungen unter Druck und saugen steuerfrei Milliarden an Wertschöpfung ab: Die Internetriesen facebook, Google, Amazon & Co. Mit unverhohlenem Hochmut schreiben sie sich ihre eigenen Nutzerregeln zur Datenbausbeutung. Marc Zuckerberg & Co können sich leicht als Philanthropen gerieren, solange es auf das Milliardengeschäft des Nutzerdatenhandels keine Datenvertschepperungsabgabe gibt, auf den Werbesog manipulativer Algorithmen keine Suchmaschinensteuer, für globale Verschickungshandelsriesen keine Onlineregistrierkassenpflicht. Ungebremst wird von den Herrschaften im Silicon Valley über das globale Gerechtigkeitsprinzip des steuerlichen Ausgleichs zwischen Gewinnen und allgemein zu leistenden sozialen Aufgaben drübergefahren.