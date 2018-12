Facebook

Die besten Geschichten erzählt noch immer meine Oma. Penibel erinnert sie sich als Alltagslexikon auf zwei Beinen an fast alles, was zwischen ihrer Geburt 1935 und heute in ihrem Radius passiert. Über die Aus- und Eingänge von Weihnachts-, Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenken im Familienverbund führt sie penibel Protokoll. An Feiertagen werden diese Hefte manchmal hervorgeholt und man kann nachschauen, was die Tante soundso zur Hochzeit 1957 überreichte.