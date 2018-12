Der Wettstreit der Argumente ist vom Duell des besseren Untergriffs abgelöst worden

Facebook

Der beschauliche Abend neigte sich dem Ende zu, als Tobias Moretti die Bemerkung fallen ließ: „Die Kunst hat ihren Zenit überschritten. Wie im Übrigen auch unsere Zivilisation.“ Ehe Moretti im adventlichen Ambiente zum Abgesang auf die abendländische Kultur anheben konnte, die Verirrungen des menschlichen Geistes, die kollektive Uneinsichtigkeit anprangern wollte, fuhr Martin Kusej, der geniale Theatermacher, dazwischen und beendete mit einem Einwurf die anschwellende Apokalypse. „Schon Platon klagte über die Verlotterung der Jugend.“ Das Zitat, das Sokrates zugeschrieben wird, ersparte Kusej den Gästen beim Salon der Kleinen Zeitung. „Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten, schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, tyrannisieren ihre Lehrer.“

Zum Jahreswechsel drängt sich in alter Regelmäßigkeit die Frage auf: Wird tendenziell alles besser oder schlechter? Geht es mit der Menschheit aufwärts oder abwärts? Der unbändige Optimismus eines Francis Fukuyama, der nach dem Fall der Mauer den Siegeszug der Demokratie und der westlich-freiheitlichen Weltordnung prophezeite, zerschellte am 11. September. Wie so oft bestimmt der Standort den Standpunkt. Der Chinese, der es zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat und zur Mittelschicht aufgestiegen ist, blickt anders auf 2019 anders als der saturierte Europäer, der den Verlust seines Jobs angesichts der Globalisierung fürchtet. Oder der skeptische Klimaforscher im Unterschied zur UNO, die auf gewaltige Fortschritte im Kampf gegen die Armut blickt.

Die Innenpolitik war 2018 durch eine wachsende Polarisierung gekennzeichnet. Das liegt nicht nur daran, dass das alte großkoalitionäre, sozialpartnerschaftliche Gespann, das die Zweite Republik geprägt hat, zerbrochen ist. Die Regierung zieht ihre Politik durch und hat nur Häme für das linke Lager übrig, da es, so das Diktum, alten Konzepten nachhänge. Und für die Opposition ist Türkis-Blau der Inbegriff zivilisatorischen Rückschritts.

Diese unerträgliche Polarisierung ist kein österreichisches Spezifikum, man blicke in den USA, ins großkoalitionär regierte Deutschland, nach Italien, Frankreich, Großbritannien. Die eine Seite beschwört den Dualismus zwischen den „Gutmenschen“, die sich’s gerichtet haben, und den Zukurzgekommenen, zwischen den Abgehobenen und den Abgehängten, die andere Seite den Kampf zwischen Licht und Schatten, Gut gegen Böse. Die von den sozialen Medien angefachte Polarisierung fördert die Ränder, entzieht der Mitte die Basis, untergräbt den Diskurs, den eine Demokratie braucht. Der Wettstreit der Argumente ist vom Duell des besseren Untergriffs abgelöst worden. Auf beiden Seiten. Ein fataler Trend.