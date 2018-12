Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im nächsten Jahr ist es endlich so weit: Jetzt muss man nicht mehr länger durch die beinharte Astronautenschule, um ins All geschossen zu werden. Mehrere private Anbieter transportieren einen gegen viel Kleingeld, aber dafür ganz ohne Mathematikwissen, ins All. Die Vorteile liegen auf der Hand, vor allem kurz nach Weihnachten hat die Schwerelosigkeit etwas für sich: Die Kekspfunde lösen sich de facto in Luft auf. Man schwebt gewichtsmäßig über den Dingen.