Manchmal gerät auch Wladimir Putin ins Schwärmen. „Das neue System ‚Awangard‘ ist unangreifbar für die heutigen Abwehrwaffen des wahrscheinlichen Gegners. Das ist ein großer Erfolg und ein großer Sieg“, so der russische Präsident bei der Präsentation der neuen Wunderwaffe. Am zweiten Weihnachtsfeiertag befehligte Putin persönlich im Moskauer Kontrollzentrum des Verteidigungsministeriums einen Test des neuen strategischen Raketensystems.



Wunderwaffen müssen aber nicht unbedingt neu sein. Die russische Hyperrakete „Awangard“, die angeblich mit 20-facher Schallgeschwindigkeit und unberechenbarer Flugbahn durch alle Abfangsysteme der Amerikaner schlüpft, soll nächstes Jahr in Dienst gehen. In Auftrag wurde sie aber schon 1987 gegeben, in der UdSSR, unter dem Decknamen „Albatros“. Damals gehörte „Albatros“ zur asymmetrischen Antwort der Sowjets auf Ronald Reagans Pläne eines kosmischen Antiraketennetzes. Aus Reagans Plänen wurde bekanntlich nichts, die Sowjetunion machte wenige Jahre später Pleite, die Turborakete ließ Wladimir Putin trotzdem bauen.



Man fragt sich, warum? Und warum werden laut Putin in den nächsten Jahren diverse andere Hyperschallwaffen in Erprobung oder gar Serienproduktion gehen? Warum winkt der russische Staatschef immer häufiger mit künftigen Errungenschaften der vaterländischen Atomrüstungsindustrie? Warum verkündet Verteidigungsminister Sergei Schoigu, Russland besitze inzwischen die auch konventionell modernste Armee der Welt? Man kann sich nur wünschen, dass das Meiste davon Bluff ist, schon allein für die russischen Steuerzahler. Bisher ist unklar, wie viel die Mach-20-Rakete kostet und in welcher Stückzahl sie in Stellung geht. Der Präsident hatte sie schon im März bei einer Videoshow während seiner Rede zur Lage der Nation präsentiert, zusammen mit anderen „völlig neuartigen“ Kernwaffensystemen. Jetzt feiert auch die kremlnahe Öffentlichkeit den Test euphorisch: „Awangard ist eine militärische Revolution“, verkündet die Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ – und vergleicht sie gar mit dem ersten Düsenjet oder der Erfindung des Maschinengewehrs.



Allerdings glauben keineswegs alle russischen Fachleute, dass mit „Awangard“-Raketen schon ein Atomkrieg zu gewinnen ist. „Ihr Sinn ist es nicht, feindliche Raketenschächte zu vernichten, sondern Infrastruktur und Großstädte“, sagt etwa der Moskauer Militärexperte Wiktor Litowkin. „Sie sollen abschrecken.“



Aber wenn der Kreml mit der Rakete blufft, lässt sich Folgendes vermuten: Putin und seine Umgebung befürchten wirklich, der eskalierende Streit mit dem Westen, vor allem mit den USA, könne zum Kampf um die eigene Existenz werden. Angesichts solcher Ängste bleibt nur die Hoffnung, dass Russlands Führung nicht wirklich anfängt, an die virtuelle oder reale Überlegenheit ihrer Hyperraketen zu glauben.