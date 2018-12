Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Zirngast ist wieder frei. So willkürlich, wie der linke Aktivist 104 Tage zuvor in Ankara in Polizeigewahrsam genommen worden war, so jäh wurde er am Heiligen Abend aus dem türkischen Gefängnis entlassen.