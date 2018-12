Facebook

Weihnachten ist ein Baukastenfest, das macht seine Unverwüstlichkeit aus. Ein guter Baukasten ermöglicht vielfältige Nutzung. Denken Sie an Lego, denken wir an Matador, die Holzklötzchen mit Verbindungsstäbchen, aus denen wir fast alles bauen konnten, was uns einfiel, vorausgesetzt, wir hatten genügend Phantasie und Geduld.