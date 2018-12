Facebook

Ach, was hat man sich früher über die sparsamen Anverwandten amüsiert, die nach der Bescherung gleich darangingen, Geschenkspapier glatt zu streichen, zwecks Wiederverwendung im nächsten Jahr.

Langfristig haben sie natürlich recht behalten: Um Weihnachten wird um 15 Prozent mehr Papiermüll produziert als im Jahresschnitt, hat die deutsche „Zeit“ errechnet. Man ist heute also kein Geizhals mehr, sondern verhält sich ökologisch korrekt, wenn man Geschenkspapier recycelt. Bei konsequenter Handhabung kann man sich bald in Jahrgangsfachsimpeleien ergehen, die sonst Weinliebhabern vorbehalten sind: Meine Güte, weißt du noch, das ist ja das Glanzpapier mit den dicken Engelchen, da hab ich dir in unserem ersten Winter, im Fünferjahr war das, den Schal eingewickelt, den du noch immer bei der Gartenarbeit trägst. So fördert das Umweltbewusstsein letztlich das weihnachtlichste der Gefühle: die Nostalgie.