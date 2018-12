Facebook

Sie haben uns – in dieser Kolumne – schon mehrfach jubeln hören: darüber dass die Steiermark, ja auch die Landeshauptstadt endlich wieder als Konzert-Destinationen funktionieren. Der beste Beweis ist die Open-Air-Saison 2019 auf dem Grazer Messe-Areal, die von Plácido Domingo bis Sting und Bilderbuch jede Menge Stars aufbietet.



Da werden unter manchem Christbaum auch Tickets für diese Termine liegen. Doch elf Freiluftkonzerte in zweieinhalb Monaten sind für Anrainer nicht nur eine schöne Bescherung. Auch wenn die Messe zu Recht darauf hinweist, dass sie seit 110 Jahren Veranstaltungsareal ist (damals auf der grünen Wiese), ist hier nun besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. In einer wachsenden Stadt sind Vergnügungsstätten früher oder später nur noch Ärgernis. Vor allem, wenn die Stadtpolitik dort im großen Stil den Wohnbau

forciert.



Jetzt, da das Areal endlich mit Events Schwung aufnimmt, müssen Politik und Messe darauf achten, dass ein Mit- und Nebeneinander auch weiterhin funktioniert. Sonst wird die Messe Graz rasch wieder zum Sorgenkind für die Politik. Viele Steirer würden die tollen Open-Air-Konzerte schmerzlich vermissen.