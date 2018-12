Facebook

Guten Morgen!

Schon seit jeher sei die Menschheit von der Mistel fasziniert, schreibt meine Kollegin Helena Wallner, die unsere Gartenseite betreut, wo Karl Ploberger kurz Pause macht. Wallner widmet sich heute den Legenden und Mythen, die sich um die Kraft und die Herrlichkeit von grünen Geschöpfen ranken, die rund um Weihnachten, in der kältesten Zeit, ihren Auftritt haben. Ich habe vor dem Lesen des Textes nichts gewusst über die Mistel, muss ich gestehen, nur, dass auch unsere Mutter ein großer Fan der Mistelzweige mit den perlenartigen Beeren gewesen ist. Vielleicht auch deshalb, weil sie der Überlieferung nach für Gesundheit, Glück, Fruchtbarkeit und Mut stehen und ihrer Heilkraft wegen geschätzt werden. Bei den Druiden, den Priestern der Kelten, galten Mistelzweige als heilig. Auch das lese ich. Die immergrüne Pflanze, die als Halbschmarotzer in Bäumen nistet, soll einer Legende nach ein Baum gewesen sein, bis man aus ihrem Holz das Kreuz Christi zimmerte. Aus Scham habe sich die Mistel nach dem Tod Jesu in ein Gewächs verwandelt, das Gutes bringt, die unter ihm durchgehen.

Die Mutter hat vielleicht auch deshalb ihren Mistelzweig immer über der Haustür aufgehängt, auch diesmal. Am zweiten Adventsonntag haben wir sie zu Grabe tragen müssen. Wir haben den Mistelzweig in die gefalteten Hände gelegt und einen zweiten mit einem roten Band an das hölzerne Kreuz am Grab gehängt. Wer darunter steht, bleibt miteinander verbunden, schreibt Helena Wallner. Lesen Sie ihren Text, er ist schön.

Einen stillen vierten Advent mit einer stillen Ausgabe, die auf Weihnachten hinführen und auf das Fest einstimmen soll, wünscht



Hubert Patterer

