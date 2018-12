Facebook

Es sind die Tage im Niemandsland. Das alte Jahr ist zu 99 Prozent abgefrühstückt, das neue gibt sich noch bedeckt. Der Magen erholt sich langsam von der Völlerei der letzten Zeit, stellt sich aber schon auf Marzipanschweinderlsippe und Lachsbrötchen zum Jahreswechsel ein. Der Leber möge man ohnehin regenerative Pausen gönnen.



Die Tage zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr sind eine feine Sache, wenn auch viel zu wenig beachtet im Jahreskanon: Sie geben Gelegenheit zum Durchschnaufen. Meist sind sie ja auffällig ruhig – sofern man nicht Raketen begegnet, die der eine oder andere Volltrottel glaubt, bereits vor Silvester testweise und in Bodennähe abfeuern zu müssen.



Eine Bilanz des alten Jahres bietet sich jetzt an. Neujahrsvorsätze ergeben so viel Sinn wie die bizarren Figuren beim Bleigießen – doch wie wäre es mit einer Seelen-Inventur? Was blieb man sich im verbrauchten Jahr selbst schuldig? Machte man das Leben anderer heller und reicher..?