Weil es rundum weihnachtet wie nur was, geht’s bei mir heute woandershin. Folgen Sie mir in die Meerestiefen vor den Komoren gegenüber der Küste Südafrikas. Ebendort, in East London, stieß vor heute genau 80 Jahren eine Meeresbiologin im Fang eines mit ihr befreundeten Kapitäns auf einen ihr unbekannten Fisch. Er war etwa eineinhalb Meter lang, wog 52 Kilogramm und hatte seltsame, kleine, Armen und Beinen ähnelnde Flossen. Doch davon später mehr.



Seit es die Erde gibt, sterben Arten aus. Den Dinosauriern passierte das vor rund 65 Millionen Jahren. Immerhin hatten sie bis dahin 180 Millionen Jahre überlebt. Das ist rund 600 Mal länger, als der Homo sapiens bis heute existiert.



Es ist ausgerechnet dieser Mensch, der das Artensterben in jüngerer Zeit wieder beschleunigt. Von 1960 bis heute sind neueren Untersuchungen nach 60 Prozent der damals existenten Wirbeltierarten verschwunden.

Und das hier schon öfter erwähnte, dramatische Schrumpfen der Insektenmasse kommt noch dazu.



Aber zurück zum seltsamen Fisch und zur Biologin. Sie hieß Marjorie Courtenay-Latimer. Sie und ihre Kollegen fanden bald heraus, dass es sich um ein Wesen handelte, das offiziell als seit 70 Millionen ausgestorben galt. Um einen Quastenflosser. Bei einem Besuch der Komoren hielt ich selbst einmal ein Präparat in den Armen.



Die Geschichte geht kurz gesagt so: Als die Evolution, lange vor der Geburt der Saurier, manche Meereswesen auf den Landgang vorbereitete, wuchsen dem Quastenflosser die beinähnlichen Gliedmaßen. Aber offenbar verschlief er die entscheidende Phase und blieb, lange unentdeckt, im Meer zurück.



Seine Auffindung ist ein kleines Gegensignal zum Artensterben, eine Art zweiter Geburtstag. Happy Birthday, alles Gute zum Achtziger, Quastl!