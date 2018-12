Facebook

Manchmal kommt das Christkind schon vor dem 24. Dezember. Für unsere Familie war es in der Nacht auf den 14. da, als unsere älteste Tochter ihr Baby gebar. Da wir in einer Zeit leben, in der alles unternommen wird, um die Rätsel des Lebens zu lösen, bleibt eine Geburt das letzte große Wunder. Johannes Paul II. hat 1985 in seinem Apostolischen Schreiben über die Würde der Frau formuliert, dass mit der Mutterschaft Gott der Frau „in einer besonderen Weise den Menschen anvertraut“.



Beim Anblick dieses winzigen Neugeborenen, das selig schlummernd in den Armen unserer Tochter lag, wurde mir offenbar, dass die Frau, mehr noch als der Mann, Trägerin des Lebens ist. Eine Mutter ist eine Mutter, ein Vater muss ein Vater erst werden. Neurologen haben festgestellt, dass es zu Glücksgefühlen kommt, wenn ein Neugeborenes seine Mutter erblickt. Jenen Menschen, der es neun Monate lang geborgen und getragen hat. Vom ersten Tag ihrer Schwangerschaft hat sich Antonia auf ihr Baby gefreut, mit ihm geredet, ihm vorgesungen. Jede Gemütsregung ihrer Mutter hat die kleine Elena mitbekommen und die große Dankbarkeit, mit der sie erwartet wurde. In den kommenden Wochen und Monaten hat sie vorerst keine weitere Aufgabe, als alle Liebesbezeugungen von ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Tanten und Onkeln, Cousins und Cousinen über sich ergehen zu lassen.