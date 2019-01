Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als unlängst unser jüngster Sohn von seinem Erasmus-Aufenthalt in Portugal nach Hause kam, wurde er von allen Familienmitgliedern stürmisch begrüßt, vor allem von unserer kleinen Hündin. Sie schien sich über seine Heimkehr besonders zu freuen, sprang an ihm hoch, stemmte ihre Vorderpfoten auf seine Oberschenkel, schleckte seine Hand ab und wälzte sich glücklich auf dem Rücken, als wollte sie sagen: „Ich bin so froh, dass du wieder da bist.“



Hunde haben keine Sprache, und doch können sie sich den Menschen mitteilen. Wenn Happy auf meinem Pullover liegt – immer sucht sie sich für ihr Nickerchen ein achtlos auf dem Boden abgelegtes Kleidungsstück als Ruheplatz – und ich zu ihr sage: „Alles in Ordnung, Happy?“, beginnt sie mit dem Schwanz auf den Boden zu klopfen, was so viel heißt wie: „Danke, es geht mir gut.“