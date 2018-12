Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Kay Nietfeld

Guten Morgen!

Schreiben, was ist. So haben die Springers, die berühmte deutsche Verlegerfamilie, Essenz und Ethos des Journalistenberufes einmal beschrieben. Der Satz ist, wenn das Gedächtnis nicht trügt, heute noch in der Eingangshalle des Berliner Verlagshauses zu lesen. Im großen Gegenüber, dem Haus des Hamburger „Spiegel“, ist jetzt ein Fall ruchbar geworden, der in seiner Dimension an die gefälschten Hitler-Tagebücher des „Stern“ anschließt und das ethische Postulat spektakulär und kriminell verhöhnt: Ein junger, 33-jähriger Reporter, mit Preisen überhäuft, hat eingestanden, mehr als ein Dutzend publizierter „Spiegel“-Geschichten mehr oder weniger frei erfunden zu haben. Es sind Stücke darunter, für die der Autor öffentlich von renommierten Jurys ausgezeichnet worden ist.