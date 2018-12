Facebook

Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Schon wieder. Immer wieder. Man fährt auf der Autobahn und schaut in die Scheinwerfer eines Geisterfahrers. Gestern kam es sogar zum Crash, in den der Geisterfahrer und gleich zwei korrekt fahrende Lenker verwickelt waren. Gottlob blieb es beim Blechschaden. Der Irr-Fahrer setzte freilich unbeirrt zur Fahrerflucht an.