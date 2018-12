Facebook

Man kann über Algorithmen sagen was man will, aber in Sachen Zuverlässigkeit sind sie tipptop. Horoskope sind da so ziemlich das Gegenteil davon. Manchmal hat man das Gefühl, sie sind eine Art offener Quellcode – da darf jeder so mir nix, dir nix daran herumpfuschen. So gesehen dürfen einen die Ergebnisse auch nicht wundern. Unlängst wurde mir sogar attestiert: quietschfidel wie schon lange nicht mehr und mit ziemlicher Sicherheit die Erste auf der Piste. Das sollte mir einmal einfallen, mich grundsätzlich und dann noch in aller Früh auf eine Skipiste zu verfügen.