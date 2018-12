Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bereits ein beiläufiger Blick in die vorweihnachtlich gestimmten (sprich: mit noch mehr Verpackungsabfall als sonst gemästeten) Mülltonnen verrät: Plastik ist allgegenwärtig. Es begleitet diesen Planeten auf Schritt und Tritt.



Gestern dann die womöglich verfrühte Jubelmeldung: Die EU-Staaten und das Europaparlament konnten sich vorläufig auf ein europaweites Verbot von jenem Einwegplastik, für das es nachhaltigere Alternativen gibt, einigen. Zwölf Stunden dauerten die Beratungen – plus die Jahrzehnte zuvor, dürfen Kritiker ätzen. Dinge wie Wattestäbchen, Teller, Besteck, Strohhalme und Luftballonhalter mögen quantitativ nicht das Gros des Plastikmülls ausmachen. Hier ist zuerst an achtlos entsorgte PET-Flaschen oder Kunststoff-Verpackungsabfall in allen erdenklichen Varianten zu denken. Doch: Die Richtung, in die man nach all der Zeit umweltschändender Ignoranz offenbar gehen will, stimmt.



Was nicht ganz verboten werden kann, weil derzeit nicht zu ersetzen, soll stigmatisiert werden. Teil des Pakets, das spätestens ab 2021 greifen soll, ist nämlich eine strengere Kennzeichnungspflicht. Bei bestimmten Einwegprodukten soll ab einem gewissen Plastik–anteil auf den Schaden für die Umwelt hingewiesen werden. Zahnlos! Die Krux liegt an anderer Stelle begraben: Der Erfolg verordneter Maßnahmen reicht keinen Zentimeter weiter als das allzu breit verankerte Nicht-Bewusstsein des Konsumenten. Der Mensch ist träge bis faul, geht es um das Annehmen von Alternativen und breitflächige Umdenkprozesse in sich selbst. Nur Produkte, die der Verbraucher ablehnt, lassen auch die Industrie umdenken.



Greenpeace mahnt zu Recht, dass ursprüngliche Reduktionsziele für "To-Go"-Essensbehälter und Getränkebecher während der Verhandlungen entsorgt worden seien. Und: Die Verpflichtung für EU-Mitgliedsstaaten, nationale Ziele zu fixieren, fehlt. Diffus auch die Kampfansage an Kunststoff-Zigarettenfilter, die die Weltmeere verschmutzen. Die EU-Kommission werde ein "stärkeres Monitoring" in den Mitgliedstaaten leisten und "Analysen überarbeiten". Wässrig gestreckte Brüsseler Amtssprache hat der Natur noch nie geholfen.



Was Vertreter der EU-Institutionen und Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger ("Es ist uns etwas Einzigartiges gelungen!") geradezu euphorisch feiern, ist ein Etappensieg mit Signalwirkung, der auf Umsetzung wartet. Nicht mehr, nicht weniger. Für eine echte Trend–umkehr wird es mehr als das nun auf Kurs gebrachte Verbot und den für Österreich eingeplanten Bann von Plastiksackerln brauchen.