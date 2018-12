Facebook

Bahnfahren kommt nicht aus der Mode. Im Gegenteil: In der Steiermark

steigen die Fahrgastzahlen seit Jahren kontinuierlich an, dazu hat auch der Ausbau der S-Bahn viel beigetragen. Wenn ab 2026 endlich die Züge durch den Semmering und die Koralm rollen, spielen die Steirer ohnehin in

„einer eigenen Liga“, wie ÖBB-Chef Andreas Matthä am Montag anmerkte.