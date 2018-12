Facebook

Bildung wird in Österreich überdurchschnittlich oft weitergegeben. Ein Befund, den uns die OECD seit Jahren ausstellt. Kinder in Haushalten mit hohen Bildungsabschlüssen werden ermuntert, es ihren Eltern gleichzutun, der Nachwuchs von Eltern mit geringer Bildung tut sich hier oft ungleich schwerer. Laut Experten liegt das auch an der (im Vergleich zu anderen Staaten frühen) Trennung nach der Volksschule. Die Entscheidung, ob der Spross in Gymnasium oder Neue Mittelschule kommt, erzeugt Druck bei allen Beteiligten und basiert oft mehr auf Vorlieben der Eltern und Meinung der Lehrer als auf der Begabung der Kinder.