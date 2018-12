Facebook

© APA/HERBERT PFARRHOFER

In seiner Kurzgeschichte „The Minority Report“ aus den 1950er-Jahren zeichnet der große amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick das Bild einer Gesellschaft, in der es praktisch keine Kriminalität mehr gibt. Weil der Staat durch eine märchenhafte Fügung in die Lage gekommen ist, die Zukunft vorherzusagen, kann die Polizei Menschen, die demnächst ein Verbrechen begehen würden, schon aus dem Verkehr ziehen und wegsperren, bevor etwas passiert.