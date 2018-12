Facebook

Dem Rumpelstilzchen wurde nachgesagt, es könne Stroh zu Gold spinnen. Bei manchen sollen die Verwandlungskünste noch weit entwickelter sein als beim garstigen Märchenwesen. Die Redewendung, jemand könne aus Exkrementen das edelste aller Metalle fabrizieren, begegnet einem ja allenthalben.

Ganz so hoch haben israelische Wissenschaftler ihre Ziele nicht gesteckt, aber sie haben es immerhin zuwege gebracht, Ausscheidungen in Kohle zu verwandeln. Dafür verwendet man, nun ja, enormen Druck. Die dabei entstandenen Briketts riechen harmlos und verfügen über eine ausgezeichnete Energiebilanz. Drei- bis viermal so viel Energie wie für ihre Produktion notwendig sollen sie abgeben.

Nun arbeiten die Wissenschaftler an einem WC, das automatisch Biokohle herstellt. Angesichts der Weltlage darf also Entwarnung gegeben werden und alle Energieprobleme als gelöst betrachtet werden.