Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unlängst in der Straßenbahn. Ich stehe neben einem winzigen blonden Buben mit einer riesigen Schultasche. Er sieht aus dem Fenster und versucht, mit dem vor uns sitzenden älteren Bruder zu kommunizieren, der in ein Spiel auf seinem Handy vertieft ist. „Schau, die schöne Weihnachtsbeleuchtung!“ Der Große reagiert nicht. „Ich hab den Winter gern. Glaubst du, dass wir bald rodeln gehen können?“ – „In dem Geschäft da drüben arbeitet die Mama.“ – „Können wir da jetzt aussteigen und sie von der Arbeit abholen?“



Nun bequemt sich der Ältere immerhin zu einem abschlägigen Knurren. Mit unglaublicher Geschicklichkeit bearbeitet er die Tastatur seines Geräts. Was für ein Pianist könnte möglicherweise aus diesem Knaben werden, schießt es mir durch den Kopf, wenn er mit der gleichen Inbrunst tägliche Fingerübungen betreiben würde?